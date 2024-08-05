Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 5 августа 2024Мир

В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

Walla: Израиль подготовил подземный бункер из-за угрозы атаки Ирана

Фото: Ayal Margolin / Reuters

В Израиле подготовили подземный бункер для высшего руководства страны на фоне угрозы атаки со стороны Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла», сообщает Walla.

По данным журналиста издания Бена Каспита, бункер подготовила Израильская служба безопасности. Он обнародован и оснащен всеми средствами командования и контроля, а также допускает длительное пребывание.

Ранее The Times of Israel рассказала, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание с руководством спецслужб и вооруженных сил страны, где обсуждался этот вопрос.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и пообещал жесткий ответ. К чему готовятся в Израиле и США?

      В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

      Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

      Стесняющейся предложить партнеру секс-игрушку девушке дали совет

      В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

      Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

      Украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации

      Apple отложила выход складного планшета

      Второй человек получил имплант от Neuralink

      Суд отправил в СИЗО замглавы МЧС Симоненко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше