В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

Walla: Израиль подготовил подземный бункер из-за угрозы атаки Ирана

В Израиле подготовили подземный бункер для высшего руководства страны на фоне угрозы атаки со стороны Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла», сообщает Walla.

По данным журналиста издания Бена Каспита, бункер подготовила Израильская служба безопасности. Он обнародован и оснащен всеми средствами командования и контроля, а также допускает длительное пребывание.

Ранее The Times of Israel рассказала, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание с руководством спецслужб и вооруженных сил страны, где обсуждался этот вопрос.