Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 5 августа 2024Мир

В Мали осудили Украину за неонацизм

В Мали поддержали Россию и осудили неонацистский характер властей на Украине

Фото: Paul Lorgerie / Reuters

Мали выражает полное согласие с позицией России и осуждает неонацистский характер властей на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Мали полностью поддерживает позицию Россию, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском характере властей в Киеве, которые ныне являются союзниками международного терроризма. Это далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности», — отмечается в заявлении.

Власти Мали добавили, что решили также официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, которые поддерживают Киев, о том, что «Украина открыто поддержала террористов, дестабилизирующих африканскую страну».

Ранее в Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      Найденная на пляже рука оказалась нечеловеческой

      Стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

      В российском городе мигранты избили сына участника СВО и попали на видео

      Российская второклассница снимала фото для подруги и оказалась в реанимации

      Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке

      Названа доля россиян с предожирением

      Обнаружен древний вид моллюсков

      В Израиле прокомментировали угрозу войны с Ираном

      ФСБ задержала двух религиозных деятелей за вербовку террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше