В Мали поддержали Россию и осудили неонацистский характер властей на Украине

Мали выражает полное согласие с позицией России и осуждает неонацистский характер властей на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Мали полностью поддерживает позицию Россию, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском характере властей в Киеве, которые ныне являются союзниками международного терроризма. Это далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности», — отмечается в заявлении.

Власти Мали добавили, что решили также официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, которые поддерживают Киев, о том, что «Украина открыто поддержала террористов, дестабилизирующих африканскую страну».

Ранее в Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.