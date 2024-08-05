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10:59, 5 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии опровергли строительство военного центра НАТО

Премьер Молдавии Речан опроверг строительство военного центра НАТО в стране

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Берештах на западе Молдавии будет построен сельскохозяйственный центр, а не логистический хаб для НАТО. Информацию о строительстве военного объекта опроверг в интервью для Newsmaker премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«Это ложь. В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей», — заявил глава правительства страны.

Он отметил, что центр будет ориентирован на все формы транспортных коммуникаций — автомобильные шоссе, железные дороги и речное судоходство.

Ранее о колонизации Молдавии Западом рассказал кандидат в президенты республики от оппозиции Василий Боля. По его словам, в правящей партии «Действие и солидарность» хотят изменить законодательство, чтобы правила Евросоюза имели большую силу, чем конституция страны.

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      Глеб Палехов
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