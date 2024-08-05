В Москве оглашен приговор за аферу при создании военно-транспортного самолета

Суд дал 6 лет экс-замглавы «Ил» Новожилову за махинации при разработке самолета

Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего заместителя директора корпорации «Ил» Андрея Новожилова за махинации при создании военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.

Двое других фигурантов дела также получили наказание — бывшего главу Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслава Хвана осудили на пять лет заключения, бывший начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов отделался условным сроком в 4,5 года.