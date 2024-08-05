В Нигерии задержали Ленина

Premium Times: силовики в Нигерии задержали лидера протестов Ленина

Служба государственной безопасности Нигерии задержала одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина. Об этом передает нигерийская газета Premium Times.

«Силовики задержали одного из лидеров протестов — Майкла Ленина. Он является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии», — сообщает издание.

Авторы материала добавили, что Ленина задержали у себя дома в столице страны Абудже. По мнению газеты, причиной задержания может быть созванная арестованным пресс-конференция, на которой он раскритиковал обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.

В начале июня представители ведущих профсоюзов Нигерии ворвались с палками в здание государственной энергетической компании Transmission Company of Nigeria и захватили центр управления подстанциями, оставив десятки миллионов жителей без электроснабжения. Они потребовали повысить минимальный уровень оплаты труда.