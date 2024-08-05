В США допустили случайное финансирование террористов на сотни миллионов долларов

Breitbart: Госдеп США мог случайно профинансировать талибов на 293 млн долларов

Госдеп США допустил случайное финансирование талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) или «лиц, связанных с террористами» на сумму 293 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Согласно документу, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) и Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) не предоставили достаточной документации, чтобы показать, соответствуют ли их программы в Афганистане рекомендациям Госдепартамента по проверке.

Отмечается, что у DRL отсутствовала документация о проверке партнеров для четырех из своих грантов, а у INL отсутствовала документация о проверке партнеров по 19 грантам.

«Поскольку государство продолжает расходовать средства налогоплательщиков США на программы, направленные на благо афганского народа, крайне важно, чтобы государство знало, кто на самом деле получает выгоду от этой помощи, чтобы предотвратить перенаправление помощи талибам или другим партиям, подпадающим под санкции», — говорится в докладе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что оставленное армией США в Афганистане оружие может перейти к террористам.