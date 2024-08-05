Врач указала на неочевидный способ распознать проблемы с сердцем

Кардиолог Платонова: на болезни сердца могут указывать симметричные отеки ног

Кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Платонова рассказала, что распознать болезни сердца можно по многим признакам, в том числе по симметричным отекам ног. На неочевидный способ узнать о проблемах со здоровьем она указала изданию «Доктор Питер».

По словам врача, о заболеваниях сердечно-сосудистой системы сигнализируют аритмия, жгучая или давяще-сжимающая боль в сердце, локализующаяся за грудиной или в левой половине грудной клетки. При этом у пациента может развиться ощущение нехватки воздуха.

Также Платонова обратила внимание, что симптомом болезни сердца, например, сердечной недостаточности, могут быть отеки ног. «Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу», — предупредила Платонова.

При заболеваниях сердца часто развивается одышка, даже от малейшей физической нагрузки и даже в спокойном горизонтальном положении Наталья Платонова кардиолог, кандидат медицинских наук

В заключение кардиолог добавила, что обморок может быть признаком кардиологических или неврологических патологий. Также стоит обращаться к врачу при высоком давлении, даже если самочувствие при нем нормальное.

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