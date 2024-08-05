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12:24, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали четыре полезных для иммунитета продукта

Врач Городокин: кукурузные отруби, зелень, йогурт полезны для иммунитета

Фото: Unsplash

Терапевт Елена Малышева, гастроэнтеролог Игорь Городокин и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что кукурузные отруби, зелень, йогурт и топинамбур укрепляют иммунитет. Выпуск, в котором врачи назвали четыре полезных для организма продукта, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что долгосрочный иммунитет формируется в кишечнике. «Есть еда, которую кишечник очень любит», — отметила Малышева.

В числе полезных для кишечника и иммунитета продуктов Городокин назвал кукурузные отруби, зелень и йогурты с пробиотиками. «Пробиотики — это полезные бактерии, лактобациллы и другие бациллы, которые содержатся в кисломолочных продуктах, восполняют недостаток бактерий в нашей кишечной флоре и поддерживают баланс хороших и плохих бактерий», — пояснил гастроэнтеролог.

Полезным для иммунитета продуктом Продеус также назвал топинамбур. «В нем самое большое количество вещества инулина — это то, что мы не перевариваем, не всасываем, а наша микробиота именно этим и питается», — объяснил иммунолог.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял миф о популярном способе улучшения иммунитета. Медик заявил, что прием синтетических витаминов не укрепляет иммунную систему.

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      Олег Давыдов
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