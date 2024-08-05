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19:19, 5 августа 2024Бывший СССР

ВС России поразили пункт дислокации «Правого сектора»

ВС России поразили пункт дислокации «Правого сектора» под Николаевом

Фото: Mykola Tys / AP

Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) в районе Степового в Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сопротивления Сергея Лебедева.

«Прилет в Степовое Николаевской области. Минута 15 назад. По ПВД (пункту временной дислокации — прим. «Ленты.ру») прилет. Там "Правый сектор" был», — сказал он.

Лебедев также отметил, что фиксируется большое количество ликвидированных боевиков.

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      Илья Таксюр
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