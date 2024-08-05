ВС России поразили пункт дислокации «Правого сектора» под Николаевом

Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) в районе Степового в Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сопротивления Сергея Лебедева.

«Прилет в Степовое Николаевской области. Минута 15 назад. По ПВД (пункту временной дислокации — прим. «Ленты.ру») прилет. Там "Правый сектор" был», — сказал он.

Лебедев также отметил, что фиксируется большое количество ликвидированных боевиков.