Wildberries завершил объединение с Russ

Wildberries: переход с «Вайлдберриз» на новое юридическое лицо «РВБ» состоялся

Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом со ссылкой на договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты сообщает РИА Новости.

Завершение процесса объединения компаний также подтвердил разработчик программного обеспечения и официальный технологический партнер маркетплейса AVOSHOP.

«Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО «РВБ». Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — пояснили в компании.

О грядущем объединении маркетплейса и рекламного оператора стало известно еще в середине июня. Его целью слияния называли «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы». По одной из версий, причиной такого шага в том числе мог стать многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах, который и подтолкнул Татьяну Бакальчук к сделке.

По данным аудиторской компании Б1, бизнес объединившегося с Wildberries Russ составляет порядка 500 миллиардов рублей. Данная стоимость не включает долю компании в совместном предприятии с маркетплейсом Wildberries.