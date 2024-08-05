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16:38, 5 августа 2024Культура

Зак Эфрон вышел на связь после экстренной госпитализации при загадочных обстоятельствах

Зак Эфрон рассказал о самочувствии после экстренной госпитализации в Испании

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американский актер Зак Эфрон вышел на связь после экстренной госпитализации в Испании при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Page Six.

«Счастлив и здоров. Спасибо за добрые пожелания», — написал артист в соцсетях, выложив фото, на котором он делает упражнение с гантелями, лежа на гимнастическом мяче.

Пост артиста был опубликован после того, как в СМИ появилась информация о том, что в пятницу, 2 августа, его доставили в больницу на Ибице, Испания. Двое сотрудников виллы обнаружили Эфрона в бассейне и вытащили его из воды. Уточнялось, что актера госпитализировали в качестве меры предосторожности после «незначительного инцидента». Никаких дополнительных подробностей произошедшего не разглашается.

Ранее были раскрыты подробности ДТП с участием сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

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      Варвара Кошечкина
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