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20:09, 5 августа 2024Из жизни

Женщина разучилась спать на 30 лет из-за работы швеей

Женщина из Вьетнама заявила, что не спала более 30 лет

Фото: Unsplash

49-летняя жительница Вьетнама заявила, что разучилась спать из-за большой занятости. Ее историю рассказывает Oddity Central со ссылкой на местные источники.

Нгуен Нгок Моя Ким, известная в родной провинции как «швея, которая никогда не спит», отметила, что способность не спать у нее не врожденная, а приобретенная. По ее словам, в детстве она поздно ложилась из-за любви к чтению, а во взрослом возрасте долгое время не шла в кровать из-за работы.

Женщина вспомнила, что первые бессонные ночи над шитьем давались ей нелегко: она чувствовала усталость и головокружение. Из-за такого темпа жизни в какой-то момент, как утверждает Ким, она и перестала ощущать потребность в сне. Теперь она якобы не может уснуть на протяжении более 30 лет, даже когда хочет сделать это.

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Отмечается, что многолетняя бессонница Ким пока официально не подтверждена. Однако, по словам женщины, о ее состоянии знают почти все местные жители, потому что видят, как она днями и ночами шьет с включенным светом и открытой дверью в мастерской.

Ранее сообщалось, что другая жительница Вьетнама рассказала, что потеряла способность спать на 11 лет после приступа необъяснимого плача. Тем, кто сомневается в правдивости ее слов, женщина посоветовала присмотреться к кругам под ее глазами и коже вокруг них, которая из-за бессонницы стала тоньше и темнее.

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      Юлия Юткина
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