Звезда OnlyFans рассказала об обучении в одном из самых престижных вузов мира

Эротическая модель, звезда OnlyFans из Мексики Рокси Агуайр заявила, что обучалась в Стэнфордском университете. Об учебе в одном из самых престижных вузов мира она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

Гостья подкаста раскрыла, что получила высшее образование в Мексике. По словам Агуайр, у нее степень магистра по архитектуре и дизайну интерьера, однако она не работала по этой специальности.

Спустя какое-то время она стала обучаться в Стэнфордском университете по программе, связанной с бизнесом. Звезда OnlyFans в ходе учебы в этом вузе осознала, что не владеет английским языком так хорошо, как ей это казалось.

Ранее популярные американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип о навыках и увлечениях работников секс-индустрии. Так, Фокс заявила, что часто встречает на работе очень разносторонних людей с хобби, далекими от сферы порно.