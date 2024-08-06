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08:35, 6 августа 2024Забота о себе

48-летняя звезда порно рассказала о потрясающем сексе с молодым мужем

Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Globallookpress.com

48-летняя Нита Мари, мать двоих детей, убежденная христианка и звезда порно, зарабатывающая до 95 тысяч фунтов стерлингов в месяц, рассказала о потрясающем сексе с молодым мужем. Ее слова приводит издание OK!

Мари рассказала, что после развода смогла построить отношения с новым избранником, за которого вскоре после знакомства вышла замуж. По ее словам, мужчина оказался на 13 лет моложе нее и порой ведет себя незрело, поэтому ей постоянно приходится брать на себя доминирующую роль — и в спальне, и в повседневной жизни.

«И все же наша сексуальная жизнь невероятная. Мне, женщине за 40 лет, нравится находиться рядом с мужчиной, который открывает для себя что-то новое в спальне. Мы разыгрываем ролевые игры, что очень возбуждает нас обоих. Ему также нравится будто ненароком заставать меня голой в душе и присоединяться», — призналась женщина.

Кроме того, по словам Мари, супруг помогает ей чувствовать себя моложе своего возраста. Она уверена, что несмотря на существенную разницу в возрасте муж не смотрит на других женщин.

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      Алиса Дмитриева
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