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13:51, 6 августа 2024Бывший СССР

Алиев заявил о необходимости регулярных контактов с Россией по региональной безопасности

Алиев: между Москвой и Баку необходимы контакты по региональной безопасности

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, заявил о необходимости контактов между Баку и Москвой для решения вопросов региональной безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Естественно, есть необходимость в регулярных контактах между представителями России и Азербайджана [по вопросам региональной безопасности]», — заявил Алиев.

По его словам, после принятых решений России и Азербайджана в регионе наблюдается положительная динамика относительно безопасности.

Ранее представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан и Армения еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения. По его словам, стороны на данный момент достигли существенного прогресса в заключении мирного соглашения и у стран появилась возможность закончить вражду и заняться изменением Южного Кавказа.

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      Валентин Карант
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