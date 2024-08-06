Алиев заявил о необходимости регулярных контактов с Россией по региональной безопасности

Алиев: между Москвой и Баку необходимы контакты по региональной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, заявил о необходимости контактов между Баку и Москвой для решения вопросов региональной безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Естественно, есть необходимость в регулярных контактах между представителями России и Азербайджана [по вопросам региональной безопасности]», — заявил Алиев.

По его словам, после принятых решений России и Азербайджана в регионе наблюдается положительная динамика относительно безопасности.

Ранее представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан и Армения еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения. По его словам, стороны на данный момент достигли существенного прогресса в заключении мирного соглашения и у стран появилась возможность закончить вражду и заняться изменением Южного Кавказа.