В Баку назвали мирный договор с Ереваном близким к заключению

В Азербайджане заявили о близком к заключению мирном договоре с Арменией

Азербайджан и Армения еще никогда не были так близки к заключению мирного соглашения. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает «Sputnik Армения».

По его словам, стороны на данный момент достигли существенного прогресса в заключении мирного соглашения и у стран появилась возможность закончить вражду и заняться изменением Южного Кавказа.

Ранее азербайджанский лидер Алиев заявил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном согласовано на 80-90 процентов. По его словам, Армения была вынуждена изъять из проекта договора положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом (Арцахом).

Помимо этого, вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян сообщил, что у Армении нет притязаний за пределами ее международно признанных границ, Ереван готов продолжить процесс делимитации границы с Баку и подписать мирный договор в кратчайшие сроки.