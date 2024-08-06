Банк России обозначил сферы действия самозапрета на кредиты

ЦБ РФ: самозапрет на кредиты не коснется ипотеки и действующих договоров

Самозапрет на заключение договоров о выдаче кредитов (займов), который с 1 марта 2025 года смогут устанавливать россияне, не будет распространяться на выдачу ипотеки, образовательные кредиты, поручительства, а также автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, разъяснили в Банке России сферы действия новации.

В материалах отмечается, что действующие кредиты для установления самозапрета досрочно погашать не нужно. Также его нельзя будет распространить на выдачу средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Согласно принятому депутатами и подписанному главой государства закону, бесплатно воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. В МФЦ возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года. Для установления самозапрета достаточно будет заполнить шаблонное заявление, выбрав одно или несколько из предложенных в нем условий.

Авторы документа ранее объясняли необходимость меры борьбой с получением кредитов мошенниками, которые оформляют микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные граждан.