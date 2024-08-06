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16:11, 6 августа 2024Культура

Бэнкси опубликовал второе граффити за сутки

Уличный художник Бэнкси презентовал свое второе граффити за сутки

Фото: @banksy

Скрывающий свою личность уличный художник Бэнкси второй раз за сутки представил публике свое новое творение. Снимок очередного граффити он опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Новая работа Бэнкси представляет собой двух черных слонов, нарисованных на окнах одного из лондонских домов, которые тянутся друг к другу хоботами.

Ранее художник опубликовал первое за несколько месяцев граффити, появившееся на одной из улиц столицы Великобритании.

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      Андрей Шеньшаков
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