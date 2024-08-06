Бэнкси опубликовал второе граффити за сутки

Уличный художник Бэнкси презентовал свое второе граффити за сутки

Скрывающий свою личность уличный художник Бэнкси второй раз за сутки представил публике свое новое творение. Снимок очередного граффити он опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Новая работа Бэнкси представляет собой двух черных слонов, нарисованных на окнах одного из лондонских домов, которые тянутся друг к другу хоботами.

Ранее художник опубликовал первое за несколько месяцев граффити, появившееся на одной из улиц столицы Великобритании.