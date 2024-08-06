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15:58, 6 августа 2024Экономика

Биткоин после падения начал дорожать

Стоимость биткоина на бирже Binance выросла на 10 % после неожиданного падения
СюжетКурс биткоина:

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Стоимость биткоина на торгах выросла на 10 процентов. О неожиданном подорожании популярной криптовалюты после падения цен свидетельствуют данные биржи Binance.

С открытия торгов цена монеты взлетела почти на пять тысяч долларов (плюс 10,67 процента). На максимуме биткоин дорожал до 56 тысячи 245 долларов. К моменту написания материала стоимость самой популярной криптовалюты скорректировалась до 54,971 доллара.

Монета начала дешеветь еще с 4 августа, пиковая цена на тот момент составляла 60,829 тысячи долларов. В понедельник курс биткоина обрушился почти на 12 процентов, на минимуме стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 50,017 доллара.

В июле популярный токен дорожал до отметки в 69 тысячи долларов и выше. Одним из факторов роста цен называли ожидания победы Дональда Трампа на выборах президента США, который делился планами превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Он пообещал следить, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах. В дальнейшем Трамп намерен создать «стратегический резерв» криптовалюты в США в случае победы на выборах.

Как заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака, падение биткоина связано с реакцией на обвал финансового рынка Японии. Криптовалюта — спекулятивный инструмент, на котором люди играют на повышение, на понижение, пытаются на нем заработать, — объяснил он.

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      Вячеслав Агапов
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