Бывшая жена Моргенштерна показала лицо без косметики

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась в автомобиле без макияжа

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша снялась, позируя на заднем сиденье автомобиля. Она надела черный свитшот с белой надписью и распустила волосы, разделив их на прямой пробор. При этом экс-возлюбленная музыканта отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

«Это я, когда поняла, что пропала из-за бесконечных съемок. Соскучилась по вам!» — обратилась к подписчикам автор поста.

Ранее возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась фигурой в бикини.