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11:45, 6 августа 2024Ценности

Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова похвасталась фигурой в красном бикини

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала на размещенных кадрах в красном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и мини-трусов с завязками на бедрах. Также манекенщица надела леопардовую тунику, браслет с зелеными камнями и цепочку с кулоном.

Кроме того, девушка запечатлела себя в спортзале в облегающих коротких шортах розового цвета, черном топе-бра и бейсболке. При этом она продемонстрировала на камеру ягодицы, сняв их крупным планом.

Ранее в августе бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенные фото с пляжа.

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      Карина Черных
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