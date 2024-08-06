Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова похвасталась фигурой в красном бикини

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала на размещенных кадрах в красном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и мини-трусов с завязками на бедрах. Также манекенщица надела леопардовую тунику, браслет с зелеными камнями и цепочку с кулоном.

Кроме того, девушка запечатлела себя в спортзале в облегающих коротких шортах розового цвета, черном топе-бра и бейсболке. При этом она продемонстрировала на камеру ягодицы, сняв их крупным планом.

Ранее в августе бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенные фото с пляжа.