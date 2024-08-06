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11:42, 6 августа 2024Россия

Бывшему охраннику Сталина присвоили в российском городе звание почетного гражданина

Бывший охранник Сталина Токарев стал почетным гражданином Екатеринбурга
Жорж Токарев

Жорж Токарев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшему охраннику советского вождя Иосифа Сталина Жоржу Токареву присвоили звание почетного гражданина в Екатеринбурге. В марте этого года россиянину исполнилось 100 лет. Об этом сообщили на сайте городской думы.

В годы Великой Отечественной войны Токарев охранял московский Кремль, а в 1946 году — Сталина, отдыхавшего тогда в Сочи.

Демобилизовавшись в 1950 году, мужчина вернулся в Свердловск, окончил УПИ и долгое время был сотрудником этого вуза.

Сейчас звание почетного гражданина Екатеринбурга есть у 102 человек, отметили в гордуме.

Ранее сообщалось, что бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за расправу над 80-летней пенсионеркой, в составе отряда «Шторм Z» на специальной военной операции (СВО) получил награду за спасение жизни.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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