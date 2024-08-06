Бывший боец «Вагнера» рассказал о «боевых бомжах» на передовой

Бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Пригожина по набору в ЧВК

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с «Царьградом» рассказал о методах набора в группировку от ее экс-руководителя Евгения Пригожина. По его словам, в ЧВК набирали принципиально тех, кому дали срок порядка 20 лет по серьезным статьям — Пригожина не интересовали сидевшие за бытовые конфликты.

Мужчина, который в общей сумме отсидел 28 лет, отметил, что так он отправился под Луганск. Его первый бой произошел за местную автозаправку, он оказался удачным. Бывший солдат отметил, что после этого отношение к нему сразу поменялось. «После первого боя отношение к тебе в "Вагнере" сразу меняется, ты для всех становишься равным, своим», — пояснил он.

При этом, так как у штурмовиков не было опознавательных знаков и шевронов, их называли «боевыми бомжами».

Ранее другой вагнеровец рассказал о критериях отбора в ЧВК. Кроме того, он упомянул о встрече с Пригожиным, с которым познакомился в колонии во время вербовки новобранцев.