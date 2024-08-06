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23:04, 6 августа 2024Мир

Бывший чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе

Экс-чиновник Белого дома: победа Трампа — лучший шанс для переговоров по Украине
СюжетВыборы президента России 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре текущего года станет лучшим шансом для завершения конфликта на Украине путем переговоров. Так считает бывший чиновник Белого дома по вопросам нацбезопасности Трауп Хеменуэй, пишет издание Newsweek.

«Экс-президент Трамп ясно дал понять, что будет стремиться закончить конфликт путем переговоров — это то, чему администрация Байдена активно противостоит», — указал экс-чиновник в статье.

По мнению Хеменуэя, международное сообщество осознает, что стратегия Байдена «по халатной эскалации» не приводит ни к чему, кроме продолжения кровопролития.

Автор статьи также считает, что конфликта можно было избежать, не вступая в антагонизм с Россией и избрав политику сдерживания.

Накануне Дональд Трамп рассказал о своих планах по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью стримеру Эдину Россу. По его словам, после победы на выборах главы государства он свяжется с президентами России и Украины.

Также на днях стало известно, что Европейская комиссия создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь резкие изменения в политике Вашингтона по Украине.

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      Марина Совина
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