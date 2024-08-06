Раскрыто будущее карьеры Дэвида Линча на фоне новостей о неизлечимом заболевании

Режиссер Дэвид Линч заявил, что продолжит работать, несмотря на эмфизему легких

Американский режиссер Дэвид Линч раскрыл планы на карьеру в кино на фоне новостей о том, что у него диагностировали эмфизему легких. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

Кинематографист поделился, что недавно он прошел множество обследований. «Хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал Линч. Он также поблагодарил всех за заботу.

Ранее автор культового «Твин Пикса» сообщил о неизлечимой болезни. «Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — рассказал он.

Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».