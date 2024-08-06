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21:27, 6 августа 2024Экономика

Домохозяйкам назвали запрещенные для холодильника места

Эксперты посоветовали не ставить холодильник рядом с плитой

Домохозяйкам не следует ставить холодильник рядом с источниками тепла, сообщают эксперты «ТутНовости».

Холодильник должен стоять как можно дальше не только от плиты и духовки, но и от батареи. Радиатор отопления неподалеку от холодильника приводит к перегреву и ведет к ограничению циркуляции воздуха вокруг бытовых приборов. Холодильник также не стоит ставить рядом со стиральной машиной. Она является источником повышенной конденсации, что может негативно сказаться на обоих бытовых приборах.

Ранее домохозяйкам посоветовали использоваться жидкость для снятия лака, чтобы очистить грязь с плитки в ванной и на кухне. Для удаления пятен достаточно смочить губку небольшим количеством жидкости и протереть ей загрязненные участки. Ацетон также легко стирает след от маркера со стен, кожаной мебели и обивки автомобиля. Для удаления грязи рекомендуется смочить жидкостью влажный диск и протереть загрязненную поверхность. Затем нужно очистить область влажной салфеткой или тряпкой.

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      Мария Черкасова
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