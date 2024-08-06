Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:48, 6 августа 2024Путешествия

Дорогу из России в Грузию временно закрыли

ФТС: движение транспорта из РФ в Грузию через «Верхний Ларс» приостановили

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Движение всех видов транспорта из России в Грузию через пропускной пункт «Верхний Ларс» приостановили 6 августа. Об этом предупредила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Участок Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до населенного пункта Ларс временно закрыли с 1:00 из-за ремонта на КПП «Казбеги».

Позже МЧС по Северной Осетии сообщило, что с 9:50 движение легковых и грузовых машин по трассе разрешили.

Ранее российских туристов увезли в больницу с турбазы в Северной Осетии. Девять отдыхающих, в том числе детей, госпитализировали с признаками переохлаждения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Восстановлена хронология массированной атаки ВСУ на Курскую область. Как началась и чем закончилась попытка прорыва?

      Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

      Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

      Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы

      Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

      На Западе заявили об обрушении российскими войсками обороны ВСУ в Торецке

      Брук Шилдс продаст джинсы из культовой рекламы Calvin Klein за миллионы рублей

      Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

      Российские военнослужащие восстановили трофейный британский БТР

      Российский самолет прервал посадку из-за кошки на взлетной полосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше