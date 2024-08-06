Дорогу из России в Грузию временно закрыли

ФТС: движение транспорта из РФ в Грузию через «Верхний Ларс» приостановили

Движение всех видов транспорта из России в Грузию через пропускной пункт «Верхний Ларс» приостановили 6 августа. Об этом предупредила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Участок Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до населенного пункта Ларс временно закрыли с 1:00 из-за ремонта на КПП «Казбеги».

Позже МЧС по Северной Осетии сообщило, что с 9:50 движение легковых и грузовых машин по трассе разрешили.

Ранее российских туристов увезли в больницу с турбазы в Северной Осетии. Девять отдыхающих, в том числе детей, госпитализировали с признаками переохлаждения.