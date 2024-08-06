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07:47, 6 августа 2024Наука и техника

Эксперт рассказал о причинах медленной работы смартфона

Аналитик Пермяков: замедление работы смартфона может указывать на его заражение

Фото: Michail Sapiton / Unsplash

Медленная работа смартфона, как и его перегрев и самовольное изменение настроек Wi-Fi и GPS, могут указывать на заражение вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Руслан Пермяков рассказал РИА Новости.

«Если ваш телефон стал необычно медленным, быстро разряжается или перегревается, это может быть признаком вредоносной активности», — сказал он. Аналитик подчеркнул, что изменение настроек смартфона без ведома пользователя тоже способно указывать на вирус в телефоне.

Пермяков добавил, что признаками работы вредоносного ПО также являются большой рост счета на мобильную связь и появление новых приложений. Он порекомендовал регулярно обновлять приложения и операционную систему, скачивать программы только из проверенных источников и периодически делать резервную копию данных.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа троян, который использовался для установления слежки за пользователями Android в России. Шпионское ПО получало доступ к перепискам пользователей в мессенджерах и соцсетях, а также к их контактам.

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