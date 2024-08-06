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18:32, 6 августа 2024Экономика

Еще одна страна решила стать лидером в производстве чипов

Министр экономики Рамли: Малайзия хочет стать лидером в технологической отрасли

Фото: Erik De Castro / Reuters

Малайзии решила нарастить масштабы производства интегральных микросхем (ИМ). О стремлении страны стать лидером в мировом производстве чипов в ходе церемонии открытия национального Парка разработки полупроводниковых ИМ заявил министр экономики Рафизи Рамли, его цитирует ТАСС.

Рамли рассказал, что в ведомстве есть несколько инициатив, направленных на достижение этой цели. Он отметил, что на это потребуется некоторое время, однако в результате Малайзия сможет занять «более видное место в области разработки ИМ в мире».

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Министр подчеркнул, что власти страны хотят сделать Малайзию «такой же известной в технологической отрасли, как и нынешние гиганты индустрии». При этом глава ведомства добавил, что руководство не удовлетворится производством в стране товаров зарубежными компаниями. По его словам, такая технологическая продукция должна быть «произведена самой Малайзией».

Ранее премьер-министр страны Анвар Ибрагим сообщил, что Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. По его словам, государство готово стать как членом объединения, так и его стратегическим партнером.

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