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17:29, 6 августа 2024Мир

В Испании экоактивисты облили краской особняк Месси

Le Parisien: экоактивисты облили краской особняк Месси на острове Ибица

Фото: Futuro Vegetal / Reuters

В Испании экоактивисты в рамках акции облили краской особняк капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, в качестве места проведения акции был выбран пустующий особняк Месси на острове Ибица. Активисты пробрались в здание, облили стены краской и написали на них призывы «помочь планете», «есть богатых» и упразднить полицию.

Ответственность за акцию взяло на себя испанское движение Futuro Vegetal. Таким образом активисты стремились обратить внимание на «ответственность богатых в создании экологического кризиса».

В июле 2023 года активисты из Futuro Vegetal в знак протеста приклеили себя к частному самолету на Ибице. В результате инцидента работа аэропорта была заблокирована на несколько часов.

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      Елизавета Мытарева
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