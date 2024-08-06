В Испании экоактивисты облили краской особняк Месси

Le Parisien: экоактивисты облили краской особняк Месси на острове Ибица

В Испании экоактивисты в рамках акции облили краской особняк капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, в качестве места проведения акции был выбран пустующий особняк Месси на острове Ибица. Активисты пробрались в здание, облили стены краской и написали на них призывы «помочь планете», «есть богатых» и упразднить полицию.

Ответственность за акцию взяло на себя испанское движение Futuro Vegetal. Таким образом активисты стремились обратить внимание на «ответственность богатых в создании экологического кризиса».

В июле 2023 года активисты из Futuro Vegetal в знак протеста приклеили себя к частному самолету на Ибице. В результате инцидента работа аэропорта была заблокирована на несколько часов.