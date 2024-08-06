Госсекретарь США заявил о прекращении работы спецпредставителя по Украине

Блинкен: спецпредставитель по экономике Украины Прицкер прекратила работу

Спецпредставитель по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прекратила свою работу на посту. О завершении ее деятельности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ей работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит ее работу», — отмечается в заявлении главы ведомства.

Блинкен подчеркнул, что среди основных направлений деятельности Прицкер была работа по созданию совместных предприятий военно-промышленного комплекса США и Украины. Она также занималась поддержкой реформ и выступала за увеличение экономической помощи украинской стороне.

31 июля Прицкер заявила, что правительству США становится все сложнее изыскивать деньги для оказания помощи Киеву, из-за чего Вашингтону приходится искать новые пути финансовой поддержки. Она отметила, что если Украина хочет добиться военного преимущества над Россией, то украинскому правительству «необходимо также самостоятельно искать способы увеличить свой федеральный бюджет».