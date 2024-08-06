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19:43, 6 августа 2024Ценности

Гостья сшила свадебное платье из занавески и вызвала споры в сети

Кадр: @poppyluclothing / TikTok

Блогерша Поппи Лу сшила свадебное платье из занавески и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 374 тысяч подписчиков.

В размещенном видео юзерша с никнеймом @poppyluclothing рассказала, что ее пригласили на церемонию в качестве гостьи, и продемонстрировала на камеру наряд, который сшила сама. Лу предстала перед зрителями в темно-зеленом платье с небольшим вырезом на груди, оборками и белым абстрактным принтом. «Честно говоря, я бы предпочла носить бывшие в употреблении шторы», — подписала она ролик.

Пользователи сети, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу самодельного наряда. «Представьте, что вы приходите к кому-то домой в платье с таким же узором, как у него на занавесках», «Это красивое платье, но я бы не назвала его подходящим для свадьбы», «Мило, но смотрится странно», «Мне нужно научиться шить, потому что это феноменально!», «Чудесное платье», «Такой талант! Я столько раз пыталась», — высказывались они.

В июле сообщалось, что юзерша с никнеймом @aspoonfullofhoney показала на камеру свадебное платье и подверглась критике в сети.

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      Мария Винар
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