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14:16, 31 июля 2024Ценности

В сети обругали свадебное платье гостьи фразой «вот это наглость»

Кадр: @aspoonfullofhoney

Юзерша с никнеймом @aspoonfullofhoney показала на камеру свадебное платье и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

В размещенном видео жительница Англии Люси (фамилия неизвестна) предстала в облегающем красном платье, оформленном низкой талией и пышной юбкой. Женщина рассказала, что ее пригласили на церемонию в качестве гостьи. «Дайте, пожалуйста, советы, какую обувь можно подобрать к этому платью?» — поинтересовалась она у зрителей.

Однако, пользователи сети не оценили внешний вид Люси и обругали его следующими фразами: «Ты должна быть как все гости, а именно — не выделяться», «Красное платье на свадьбу. Вот это наглость», «Очень смело», «Я думал, что красный — один из цветов, который не подходит для свадьбы», «Красный цвет запрещен на свадьбе. Он означает, что вы хотите разорвать отношения между женихом и невестой».

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.

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      Мария Винар
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