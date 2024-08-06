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12:23, 6 августа 2024Силовые структуры

Избившим и обстрелявшим прохожего в Москве вынесли приговор

В Москве суд вынес приговор хулиганам, которые избили и обстреляли прохожего

В Москве суд вынес приговор трем хулиганам, которые избили и обстреляли прохожего без причины. Преступление сняли на видео сами осужденные, запись предоставили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

На кадрах видны молодые люди, которые бьют мужчину, а затем стреляют в него. За решеткой они выслушивают приговор суда.

Владимира Голицина приговорили к 2,5 года, Романа Качановского и Матвея Друганова осудили к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Суд признал их виновными в хулиганстве с использованием оружия.

По данным следствия, в ночь на 17 января они катались по Москве. На улице Маршала Василевского молодые люди заметили стоящего на автобусной остановке незнакомого им мужчину. Хулиганы напали на него, применили аэрозольный баллон, избили и обстреляли из травматического пистолета. После чего скрылись с места преступления на автомобиле.

9 июля в Приморском крае задержали двоих подростков за избиение мужчины. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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      Любовь Ширижик
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