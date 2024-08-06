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13:56, 6 августа 2024Экономика

Известный блогер снял квартиру в Москве и стал жертвой мошенников

Российский блогер Дюшес снял квартиру в Москве и стал жертвой мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский блогер Андрей Мандзюк, известный как Дюшес, захотел снять квартиру в Москве и стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал в новом выпуске YouTube-шоу «Подкаст 24».

Дюшес вместе с женой и друзьями дистанционно снял квартиру в столице перед поездкой в город. На фото в объявлении, опубликованном в одном из специальных приложений, была представлена красивая студия площадью около 30 квадратных метров. Однако когда компания приехала заселяться, объект оказался совсем не таким, как они ожидали.

«Заходим — вонища, какие-то волосы. Сетка перекошенная, диван не раздвигается», — рассказал блогер. Он отметил, что за семь дней проживания арендодатель запросил 30 тысяч рублей. Мандзюк и его спутники заплатили полную сумму, но провели в квартире только одну ночь, а после переехали в отель.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что хочет оставить в наследство своим десятерым детям. Он пообещал, что купит каждому ребенку по квартире.

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      Александра Качан
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