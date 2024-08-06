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01:00, 6 августа 2024Из жизни

Мужчина пожертвовал собственным пенисом ради спасения жизни

Фото: PxHere

Житель Великобритании лишился пениса из-за рака. Об этом пишет Daily Mail.

55-летний Шон Эванс впервые почувствовал дискомфорт в области промежности летом 2022 года. Поскольку боль была не сильной, он не придал этому значения. Однажды он заметил, что из уретры капает кровь, а после нашел нечто вроде ссадины у основания пениса. После этого Эванс рассказал о симптомах своему кардиологу, которого регулярно посещал из-за недавно перенесенного инфаркта. Врач сказал, что причиной может быть рак и направил пациента к онкологу.

Специалист не смог поставить диагноз сразу, и на какое-то время Эванс постарался забыть о проблеме. Вскоре боль в промежности стала усиливаться, а пенис распух. В итоге мужчина почти потерял способность ходить или сидеть. На этот раз врачи диагностировали абсцесс. Вскоре Эванс перенес первую операцию по удалению абсцесса, во время которой у него также взяли биопсию. В декабре 2022 года он узнал, что пенис придется ампутировать, чтобы рак не распространился по телу. Мужчина ожидал подобного исхода, но все же принял новости тяжело.

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После ампутации он ощутил облегчение, потому что боли наконец прошли, и он снова получил возможность сидеть и ходить. В то же время ампутация нанесла серьезный удар по его самоидентификации как мужчины. Тем не менее Эванс рад, что вернул себе возможность жить относительно полноценной жизнью. Он надеется, что через несколько лет сможет сделать операцию по реконструкции полового члена.

Ранее в США у любителя секс-игрушек, не снимавшего эрекционное кольцо целые сутки, развилась гангрена. В результате ему пришлось ампутировать часть пениса.

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      Алиса Дмитриева
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