На Украине неизвестные подожгли электроподстанцию

Минэнерго Украины сообщило о поджоге подстанции в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины неизвестные подожгли электроподстанцию. Об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram.

«Персоналом подстанции обнаружен поджог посторонними лицами энергетического оборудования», — рассказали в ведомстве.

В результате пожара были обесточены бытовые потребители. Специалисты потушили огонь.

3 августа в Винницкой области Украины произошел масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К ликвидации возгорания привлекались более 60 специалистов с 23 единицами техники. Также были задействованы пожарные поезда.

За несколько дней до этого, 28 июля, пожар на объекте инфраструктуры был зафиксирован в Харькове. Информацию о нем подтвердил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. О каком объекте шла речь и в какой части города он располагается, не уточнялось.