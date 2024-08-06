Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о приближении конфликта к заключительному этапу

Офицер СБУ Стариков: конфликт на Украине приближается к заключительному этапу

Фото: Stringer / Reuters

Полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке заявил о приближении украинского конфликта к заключительному этапу. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Вот заключительный этап. Остался месяц, ну два месяца что-то будет», — отметил он. По его словам, в настоящий момент российские войска продвигаются вперед на тактическом уровне.

Стариков подчеркнул, что ВС России ведут боевые действия по науке в соответствии с правилами. «А мы воюем, как сказать, вот как получится», — сказал он.

Ранее издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщало об угрожающих масштабах дезертирства в ВСУ. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, за первое полугодие 2024 года было возбуждено почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Для мелкой электроники изобрели новый материал

      В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

      Олимпийский чемпион поддержал пострадавшего в драке российского боксера

      На Западе забеспокоились из-за «катастрофической» ситуации для ВСУ

      На Украине заявили о приближении конфликта к заключительному этапу

      ФАС сняла претензии к Wildberries

      В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

      ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше