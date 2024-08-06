Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:36, 6 августа 2024Забота о себе

Названы распространенные сокращающие жизнь привычки

The Sun: прием пищи на ходу способен сократить продолжительность жизни

Фото: Freepik

Функция «дремать» в мобильном телефоне или будильнике способна сократить продолжительность жизни, предупредил врач функциональной медицины, хирург Майони Гунератне. Эту и другие распространенные привычки, сокращающие жизнь, назвало издание The Sun со ссылкой на экспертов.

Гунератне посоветовал вместо того, чтобы раз за разом выключать будильник, вставать после первого сигнала, открывать шторы и наслаждаться утром. По его словам, утренний солнечный свет помогает настроиться на естественные биологические часы, что, в свою очередь, поможет быстрее заснуть вечером. К тому же качество сна, как и его продолжительность, тоже способно подлить жизнь.

Еще одна причина сокращения продолжительности жизни — прием пищи в спешке и на ходу. Диетолог Люси Джонс объяснила вред этой привычки тем, что в суете люди зачастую выбирают для утоления голода продукты с большим содержанием сахара, углеводов. Такая еда, по ее словам, провоцирует скачки уровня инсулина в крови, а затем и системное воспаление, ускоряющее старение.

Также проблемы со здоровьем могут возникнуть при малоподвижном образе жизни, из-за которого повышается риск преждевременного ухода из жизни по множеству причин. В частности, у офисных работников, которые в течение восьмичасового рабочего дня почти не встают с места, риск уйти из жизни раньше срока вырастает на 60 процентов. При этом компенсировать этот вред способна даже обычная прогулка.

Ученые из Нидерландов выяснили, что наибольшая вероятность дожить до 90 лет у людей, выпивающих менее 150 миллилитров алкоголя в день, что эквивалентно небольшому бокалу вина. По словам хирурга Гунератне, алкоголь мешает печени расщеплять другие токсины. Хирург также призвал ужинать не позднее девяти часов вечера, причем не в одиночестве на диване, а за столом с семьей. Таким образом минимизируется риск съесть что-нибудь вредное.

В заключение эксперты назвали идеальное время для сна. Они рекомендовали ложиться спать не позднее 22:00, так как пик выработки мелатонина приходится на два часа ночи, а этот гормон необходим для поддержания здоровья тканей, органов и мышц.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Ранее врачи обнаружили пользу умеренного стресса для долголетия. Эксперты отметили, что высокая динамичность современной жизни отодвигает темпы старения у россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны потери ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

      Вступившего в ВСУ крымчанина заочно осудили на 18 лет за госизмену

      В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом

      На Украине неизвестные подожгли электроподстанцию

      Уровень тревожности россиян оценили

      Появилась хронология атаки ВСУ на Курскую область

      В России появится новый экологический проект

      Тренировку в Сене перед соревнованиями на ОИ отменили в пятый раз

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в бикини

      Стало известно об аресте счетов уходящей из России H&M

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше