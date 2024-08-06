Обвиняемому в коррупции офицеру Минобороны России отказали в отправке на СВО

Экс-начальник службы Минобороны РФ Тимофеев получил отказ в отправке на СВО

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев, обвиняемый в коррупции, получил отказ в отправке на специальную военную операцию. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам офицера, еще на следствии он подал ходатайство о направлении его на боевые действия, однако ему отказали в просьбе. Тимофеев считает, что следствие своим отказом нарушило его право и проигнорировало законодательство.

30 июля сообщалось о завершении расследования уголовного дела Тимофеева. Он обвиняется в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблениях должностными полномочиями.