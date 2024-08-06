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09:06, 6 августа 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о подразделении из инвалидов и пенсионеров

Пленный солдат ВСУ Спицкий рассказал о подразделении из инвалидов под Торецком

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На одном из участков фронта оборону в районе Торецка удерживает подразделение, в составе которого в основном пенсионеры и инвалиды. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий, передает ТАСС.

«Нам некуда было деваться. Нас на точке оставалось пять человек. Пенсионеры, глухие, кривые и косые», — сказал он.

По его словам, к линии боевого соприкосновения подразделение было переброшено из тыла, где солдаты несли службу на блокпостах. Сам Спицкий был среди них, так как попал в ВСУ в 2022 году после мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о попытке территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизовать украинца с шизофренией. По словам депутата Верховной Рады Георгия Мазурашу, мужчину спасли «адекватные люди», которые понимали намерения военкомов.

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      Илья Таксюр
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