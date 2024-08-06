Лебедев: уничтоженные ЗРК «Бук» находились в 10 километрах от границы с Россией

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл подробности уничтожения двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, они находились в 10 километрах от границы с Россией, пишет РИА Новости.

«Пару "Буков" украинских завалили в Юнаковке», — рассказал Лебедев, отметив, что село находится в 8-10 километрах от границы. До атакованного приграничного города Суджа Курской области чуть более 20 километров.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Сумской области два ЗРК «Бук-М1» ВСУ. Отмечается, что украинские ЗРК были поражены расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».