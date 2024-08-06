ВС России уничтожили два «Бука» ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили два ЗРК «Бук-М1» ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили в Сумской области два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК "Бук-М1" в районе населенного пункта Сенное в Сумской области», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что украинские ЗРК были поражены расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью расчета «Искандер-М».

