Окруженные Российской армией военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике несут большие потери при попытке выбраться оттуда. Об этом рассказал источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией на этом участке фронта.
На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах
О замыкании группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно в конце июля
О тенденции к замыканию группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно 22 июля. Тогда сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.
Отмечалось также, что для ВСУ нынешняя ситуация напоминает события в Авдеевке, когда единственным укрепленным районом, сохранявшимся перед падением линии обороны, осталась промзона. Сейчас роль защитного рубежа для них выполняет фенольный завод, но его площадь недостаточно велика, чтобы украинские войска могли надолго в нем задержаться.
Ранее о слабой обороне Нью-Йорка сказала депутат Рады
На слабые места в обороне села ранее обращала внимание депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что, в случае наступления российских войск в этом населенном пункте, ВСУ к этому будут не готовы из-за отсутствия фортификационных сооружений.
Также Безуглая отметила, что в этом районе у украинских военнослужащих наблюдаются проблемы с системами радиоэлектронной борьбы.
Военный рассказал о значении Нью-Йорка для России
Как сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, поселок Нью-Йорк имеет большое значение на донецком направлении. Также он посоветовал ВСУ «уходить» оттуда, раз они попали в окружение.
Дандыкин добавил, что подобное положение украинской армии сложилось не только под Нью-Йорком.
«Сейчас такая ситуация и в Красногоровке, и поближе к Угледару. То есть во многих местах ВСУ или в окружении, или близки к тому, чтобы туда попасть», — заключил он.