«Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

ТАСС: ВСУ несут большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке

Окруженные Российской армией военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике несут большие потери при попытке выбраться оттуда. Об этом рассказал источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией на этом участке фронта.

На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах источник в силовых структурах

Фото: Andriy Andriyenko / AP

О замыкании группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно в конце июля

О тенденции к замыканию группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно 22 июля. Тогда сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.

Отмечалось также, что для ВСУ нынешняя ситуация напоминает события в Авдеевке, когда единственным укрепленным районом, сохранявшимся перед падением линии обороны, осталась промзона. Сейчас роль защитного рубежа для них выполняет фенольный завод, но его площадь недостаточно велика, чтобы украинские войска могли надолго в нем задержаться.

Ранее о слабой обороне Нью-Йорка сказала депутат Рады

На слабые места в обороне села ранее обращала внимание депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что, в случае наступления российских войск в этом населенном пункте, ВСУ к этому будут не готовы из-за отсутствия фортификационных сооружений.

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Также Безуглая отметила, что в этом районе у украинских военнослужащих наблюдаются проблемы с системами радиоэлектронной борьбы.

Военный рассказал о значении Нью-Йорка для России

Как сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, поселок Нью-Йорк имеет большое значение на донецком направлении. Также он посоветовал ВСУ «уходить» оттуда, раз они попали в окружение.

Дандыкин добавил, что подобное положение украинской армии сложилось не только под Нью-Йорком.

«Сейчас такая ситуация и в Красногоровке, и поближе к Угледару. То есть во многих местах ВСУ или в окружении, или близки к тому, чтобы туда попасть», — заключил он.