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01:00, 6 августа 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса поделилась откровенным видео

Популярная 59-летняя актриса Элизабет Херли в бикини приняла участие в рекламе

Кадр: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Clinique. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини желтого цвета, состоящем из бюстгальтера и оголяющих ягодицы стрингов. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и распустила волосы.

Ранее в июле Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Тогда актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающем вязаном платье с многочисленными вырезами.

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      Карина Черных
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