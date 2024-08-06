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07:52, 6 августа 2024Мир

Посол высказался об отказе Японии приглашать Россию на памятную церемонию

Посол счел лицемерием отказ приглашать Россию на церемонии в Хиросиму и Нагасаки

Фото: Kyodo / Reuters

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев высказался об отказе Японии пригласить российскую сторону на церемонию, посвященной событиям в Хиросиме и Нагасаки, которые 79 лет назад подверглись американским атомным бомбардировкам. Свое мнение он высказал в разговоре с ТАСС.

Решение властей японских городов он счел ханжеством и лицемерием. По словам Ноздрева, таким образом власти пытались сделать себе «пиар на памяти невинных жертв американского варварства».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи не стал упоминать США как страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Политик заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

При этом Кисида вновь изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, из-за этого ситуация с ядерным разоружением «становится все сложнее».

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      Марина Совина
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