Предпочитавшая партнеров помладше порномодель влюбилась в 93-летнего актера

Порномодель из США изменила мнение о пожилых мужчинах из-за 93-летнего актера

57-летняя порномодель из США, предпочитавшая сексуальных партнеров младше нее минимум на 30 лет, пересмотрела свое отношение к возрасту. Почему она влюбилась в пожилого актера, женщина рассказала в интервью Daily Star.

Модель OnlyFans Элейна Сент-Джеймс всегда снималась с мужчинами помладше. По ее словам, секс с ними был слишком хорош. Изменить мнение ее заставила встреча с кумиром детства — 93-летним актером Уильямом Шетнером, снимавшимся в «Звездном пути».

«Я выросла, смотря "Звездный путь", и, как и большинство фанатов, считала Джеймса Тиберия Кирка в исполнении Уильяма Шетнера идеальным мужчиной. Страстный, смелый, уверенный в себе и, конечно же, красивый», — отметила Сент-Джеймс. Она рассказала, что смогла сфотографироваться с актером, и он даже сделал ей комплимент.

Порномодель объяснила, что встреча с Шетнером напомнила ей, что возраст — всего лишь цифра. Как заявила женщины, если бы 93-летний актер пригласил ее на свидание, она бы согласилась, не задумываясь.

Ранее сообщалось, что порномодель-христианка из американского штата Колорадо рассказала о сексе с мужем младше ее на 13 лет. По словам женщины, из-за разницы в возрасте ей приходиться доминировать над супругом как в спальне, так и вне ее.