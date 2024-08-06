Президент Палестины назвал цели визита в Россию

Президент Палестины Аббас, заявил что цель визита в Россию — координация позиций

Главная цель визита палестинской делегации в Россию состоит в проведении консультаций и обмене мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах. Такую цель назвал президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре РИА Новости.

В рамках визита также пройдет координация позиций и укрепления отношений двух стран во всех областях. Палестинский лидер отметил, что Россия занимает важное место в мировой политике и в регионе Ближнего Востока. «Нас связывают исторические прочные отношения», — подчеркнул Аббас.

Ранее Махмуд Аббас заявил, что планирует обсудить в ходе визита в Россию мирный процесс по палестинскому урегулированию.

Махмуд Аббас посетит с визитом Россию с 12 по 14 августа. Ожидается, что 13 августа он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.