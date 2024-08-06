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17:05, 6 августа 2024Спорт

В России хотят арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова на десятки миллионов рублей. У него есть роскошный автопарк

Судебные приставы хотят арестовать премиальный автопарк бойца Нурмагомедова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Имущество российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей собираются арестовать судебные приставы. У бывшего чемпиона UFC большой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Изначально Telegram-канал Mash написал, что арест уже был наложен из-за долга бойца в 302 миллиона рублей. В то же время в Федеральной службе судебных приставов РБК рассказали, что пока не арестовывали имущество бойца, но документы на взыскание задолженности 79,4 миллиона рублей находятся на исполнении. По имеющейся информации, специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Имущество Нурмагомедова включает роскошный автопарк

Как уточняет Mash, в перечень имущества входят семейный дом Нурмагомедова в Дагестане и роскошный автопарк. Среди автомобилей бойца — Ferrari California T стоимостью примерно 300 тысяч долларов (25,5 миллиона рублей), Mercedes-Benz AMG GT S за 161 тысячу долларов (13,6 миллиона рублей), Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов (10,3 миллиона рублей), BMW 7-й серии за 101 тысячу долларов (8,5 миллиона рублей), Toyota Land Cruiser за 85 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей) и Toyota Tacoma, чья стоимость оценивается в 44 тысячи долларов (3,7 миллиона рублей).

По данным канала, в настоящий момент Хабиб Нурмагомедов находится в Дубае, однако в ближайшее время он вместе с командой должен прилететь в Дагестан.

ФНС закрыла несколько связанных с бойцом фирм

Информация о задолженности Нурмагомедова появилась в СМИ в начале мая. Тогда, по информации Mash, точная сумма долга составляла 306 242 929 рублей. ФНС начала проверку и заблокировала часть счетов, в том числе счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда. Кроме того, налоговая заинтересовалась вложениями бойца в отели в Турции и стартапы в ОАЭ. Несколько компаний Нурмагомедова закрылись — в их числе ООО «Хикмет тревел», которая занималась туризмом. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах.

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Тогда дядя бойца Магомед Нурмагомедов опроверг данные о многомиллионном долге экс-чемпиона UFC. Однако уже в июне появились сведения о том, что долг экс-чемпиона Нурмагомедова вырос — за месяц сумма увеличилась на 3,5 миллиона рублей. ФНС отмечала, что долг спортсмена связан с неуплатой налогов, пеней и штрафов на полученные из-за рубежа в период с 2019 по 2021 год доходы.

В свою очередь, юрист Алексей Гудас объяснял, что задолженность могла образоваться по нескольким причинам. В частности, речь может идти о невнимательности или неверных расчетах бухгалтерии. Возможно, была сдана отчетность, в которой налоговая увидела несоответствие реальным данным. Также, отметил эксперт, могла быть использована схема «дробления» бизнеса, что налоговая и обнаружила.

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      Алина Гончарова
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