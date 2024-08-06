Возможное выступление Пугачевой в России назвали потерей лица

Публицист Белов: проведение концерта в России станет для Пугачевой потерей лица

Публицист Алексей Белов высказался о том, может ли эстрадная певица Алла Пугачева выступить в России. Его слова приводит телеканал «360».

По мнению Белова, вероятность организации сольного концерта артистки в России звучит «весьма сомнительно». «Певица довольно громко побила горшки с бывшими соотечественниками, назвав всех, кто ее не любит, холопами и рабами. В подобной ситуации мутить большой концерт в России было бы для нее откровенной потерей лица», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Утверждалось, что в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Эту информацию опроверг муж исполнительницы, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов).